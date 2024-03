PAOLO FEDERICO | “TUTELARE LE PICCOLE IMPRESE E METTERLE A SISTEMA”

(Di domenica 3 marzo 2024) L'Aquila - “Qualità, valorizzazione, sinergia territoriale e integrazione dei settori per la crescita delle. Quest’ultime sono l’ossatura delle aree interne e devono essere tutelate. Sono convinto che nel contesto competitivo odierno, lenecessitano di nuove strategie per prosperare”. È quanto afferma, candidato nelle fila di Forza Italia alle elezioni regionali del 10 marzo. “Come primo punto è necessario fare qualità e puntare sulle eccellenze enogastronomiche locali. Di seguito occorre, così come fatto per alcuni prodotti per i quali mi sono impegnato per far ottenere riconoscimenti e marchi di qualità, puntare alla valorizzazione degli stessi”. “Inoltre, è necessario creare sinergie territoriali tra produttori e consumatori, un esempio ...

Grande Fratello , sondaggi : questa sera, mercoledì 28 febbraio, andrà in onda una nuova puntata del reality show. C' è Grande attesa per questo quarantesimo ... (blogtivvu)

L'Aquila - “Sono un servizio essenziale per il territorio ma non sempre la politica si è interessata a loro. Si tratta delle FARMACIE , soprattutto di quelle ... (abruzzo24ore.tv)

Bernini in Abruzzo. Visita alla Scuola di Pediatria. Poi a Navelli e Pescara per Forza Italia: Giornata abruzzese per il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Prima tappa all'Aquila in visita presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale ...laquilablog

Fedez, Allegri, Cristiano Ronaldo: i vip finiti nel calderone dell’inchiesta sui presunti «dossieraggi»: L'inchiesta della Procura di Perugia sulle ricerche effettuate dal luogotenente Striano sulla banca dati del Sistema informativo valutario. La richiesta di informazioni su Fedez risale al luglio 2021, ...roma.corriere

Bernini in Abruzzo. Visita alla Scuola di Pediatria. Poi a Navelli e Pratola per Forza Italia: Giornata abruzzese per il Ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Prima tappa all'Aquila in visita presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale ...laquilablog