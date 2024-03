Paola Perego abbandona la diretta di Citofonare Rai2 per un problema di salute

(Di domenica 3 marzo 2024) Simona Ventura -diper, cheladi. Nell’ormai tormentata domenica del programma di Rai 2, costretto alla staffetta continua con lo sci alpino, la conduttrice è al fianco di Simona Ventura ad inizio puntata ma poi dà forfait. “non si è sentita bene, niente di grave, un male di stagione. E’ andata a casa” comunica la Ventura nel momento in cui riprende, da Simona Gandolfi, la linea da Rai Sport, prima di riconsegnarla nuovamente dopo qualche minuto per la ripresa delle gare in Norvegia. A rassicurare sulle condizioni dellaci ha poi pensato lainteressata in una ...

“Sono reduce da un cancro, non è stato un momento facile”. Paola Perego parla a Verissimo della recente esperienza con un tumore per il quale si è resa ... (ilfattoquotidiano)

Paola Perego nel gennaio del 2024 è stata operata per via di un tumore al rene, per il quale le hanno asportato parte dell’organo. Ieri – 19 febbraio 2024 – è ... (donnapop)

