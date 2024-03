Paola Perego abbandona Citofonare Rai2 in diretta | “Non si è sentita bene”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 3 marzo 2024) Questi non sono stati mesi facili per, che recentemente si è sottoposta ad una nefrectomia parziale per una neoplasia. Oggi la conduttrice hato ladiRai Due e Simona Ventura ha subito spiegato quello che è accaduto: “purtroppo non si è, niente di grave, un male di stagione. È dovuta andare a casa, la salutiamo e l’abbracciamo“. Pochi minuti dopo la presentatrice è intervenuta sui social con una storia pubblicata su Instagram: “Buongiorno. Purtroppo sono stata poco, quindi non potrò seguire lacon la mia socia Simona Ventura. Non potrò nemmeno essere in Radio oggi. Ci tengo a tranquillizzare tutti che non è nulla di grave. Mi rimetto in forma e ...