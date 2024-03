Panchina Milan | futuro Pioli? Ecco quando si deciderà…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 3 marzo 2024), ildel tecnico rossonero Stefanoè incerto: il percorso in Europa League, però, ci fornirà la decisione… Ildi Stefanoè uscito dalla corsa al titolo di campione d’Italia in maniera troppo anticipata. Inoltre, le sconfitte e i pareggi contro squadre inferiori come Lecce, Salernitana, Udinese e Monza, hanno portato il tecnico emiliano ad essere messo in costante discussione. Quello che, però, ha fatto di più infuriare i tifosi del Diavolo, è stato il Derby perso con l’Inter in maniera più che netta, 5-1. Ad oggi dopo ogni passo falso,, è sotto accusa. La tifoseria è spaccata a metà: c’è chi vuole l’esonero dell’allenatore e chi crede che le colpe non siano solo del tecnico. Quello che, però, è sicuro è che il ...