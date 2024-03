Panchina Milan | a Ibrahimovic la scelta | il favorito | una sorpresa Pioli…

Milan, quale futuro in panchina ? Ibrahimovic , scrive SportMediaset, avrà in mano la decisione finale. Antonio Conte sarebbe il favorito (pianetamilan)

Torino-Fiorentina, scintille tra Italiano e Juric che viene espulso: cosa è successo: Torino-Fiorentina finisce con le scintille, ma non in campo tra i giocatori come successo in Lazio-Milan, ma tra le panchine. I protagonisti sono stati Vincenzo Italiano e Ivan Juric, ...ilmessaggero

Serie A, Udinese-Salernitana 1-1, Monza-Roma 1-4, Torino-Fiorentina 0-0. GOL E HIGHLIGHTS: La 27esima giornata del campionato, inaugurata ieri dalla vittoria del Milan sulla Lazio, continua oggi con altri 3 match. Nel pomeriggio pareggio tra friulani e campani. A seguire la sfida tra le ...tg24.sky

Futuro Pioli, ultimatum al tecnico: comunicazione di Cardinale. Per restare in sella…: Futuro Pioli, c’è l’ultimatum al tecnico rossonero: per restare sulla Panchina del Milan serve solo questa cosa. Ultime Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha dato un preciso ult ...milannews24