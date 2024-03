Pallavolo Morto Michele Radicioni | una vita per la Sabini

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 3 marzo 2024) Ha praticamente svolto tutti i ruoli societari possibili, ha contribuito alla scalata del club in serie A2, risultato impensabibile per Castelferretti CASTEKFERRETTI, 3 marzo 2024 – Brutta notizia che scuote tutto l’ambiente della, di Castelferretti e dellain generale. Questa mattina ci ha lasciati colui che dalla fondazione societaria ha praticamente svolto tutti i ruoli possibili ma soprattutto al di là del servizio incondizionato per un sodalizio che ha messo sempre davanti a tutto e tutti, è stato sempre un punto di riferimento autorevole per ogni tesserato che entrasse a Castelferretti a vestirsi in biancazzurro.: un amore incondizionato per quei due colori che grazie all’orgoglio ed al senso di appartenenza al paese, ha contribuito alla scalata in Serie A2, risultato ...