Pallavolo Casciavola | Cade la PediaTuss contro la Capolista | Katinka Travel corsara a Via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024)(Pisa), 3 marzo 2023 - Si ferma a sei partite la serie positiva dellache non riesce nell’impresa di portare via punti dal campo dellaPorcari, squadra costruita con l’intento dichiarato della promozione in B2. Le rossoblù, già prive di Barsacchi, Vaccaro e Marino, non disputano la loro migliore partita, didi la dalla rete hanno trovato una squadra determinata a vendicare la sconfitta dell’andata. Tagliagambe manda in campo Liuzzo in cabina di regia, Sgherri opposto, Gori e Ciampalini centrali, Raniero e Messina schiacciatrici con Tellini libero. L’equilibrio nel primo set dura una ventina di punti, poi dal 10-9, Porcari allunga e chiude senza troppi patemi il set. Il secondo parziale è quello che lascia maggiori rimpianti, la ...