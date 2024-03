Pallanuoto A2 donne | prestazione in crescendo La Rari Nantes di Posterivo torna in vetta Bene Mazzia | Toth e Lepore contro Padova

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)BOLOGNA 12 2001BOLOGNA: Galbani, Toselli 1, Perna 1, Gnassi,3, Ruggiero, Morselli,2, Bertocchi, Redaelli 1, Marchetti 2,2, Totolici. All.. 2001: Destro, Sgrò, Vanin, Battel, Zorzi 3, Sabbadin 2, Giacomini, Leonardi, Alecci, Morelli 1, Pasqualin 1, Maccà, Breda, Leonardi. All. Rytova. Arbitri: Sbacco. Note: parziali 3-2, 6-2, 1-2, 2-2. Inizia nel migliore dei modi il girone di ritorno. Allo Sterlino la formazione di Andreabattee per una sera si riporta in testa alla classifica raggiungendo l’Orobica. Primo quarto in equilibrio, poi nella seconda frazione l’accelerata decisiva di ...