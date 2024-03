Palestina | in centinaia al corteo Gli studenti con cartelli e slogan | Basta | cessate subito il fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) La pioggia battente non li ha fermati. Vestiti e capelli bagnati, ma tanta voglia di cantare, di esprimere le loro idee cercando l’appoggio degli adulti che, in effetti, non sono mancati tra i manifestanti.e cori lungo le strade di una città che si è fermata per lasciarli sfilare sotto l’occhio vigile di carabinieri e polizia.di ragazzi – circa trecento, secondo gli organizzatori – ieri si sono uniti e riuniti, per la seconda volta, in una sostegno dellae contro la guerra: "Stop genocidio,libera! Siamo tutti palestinesi". Chiedono ililimmediato, chiedono la pace e non solo quella, sventolando molte bandiere palestinesi. Glicondannano gli scontri tra...