Palazzetto dello sport inclusivo. Via ai lavori nell'area verde poi la demolizione dell'ex Frisi

(Di domenica 3 marzo 2024) La realizzazione deldiventa sempre più concreta nella zona sud del territorio locale, al posto della storica palestra “ex-“ (nella foto), tra le vie Villoresi e Don Vercesi. Se da una parte, l’Istituto del Creditoivo ha, in queste ore, confermato ufficialmente la concessione del contributo in conto interessi per il mutuo di questo nuovo impianto polifunzionale al Comune di Bresso, dall’altra inizieranno, da domani, inella zonalimitrofa alla palestra per il taglio degli alberi. In poche parole, dal punto di vista finanziario, l’amministrazione comunale bressese dovrà restituire nei prossimi anni solo la cifra richiesta senza, però, gli interessi quantificati in un milione e 356mila euro. ...