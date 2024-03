Pakistan | Shehbaz Sharif eletto premier

Pakistan: il parlamento elegge Shehbaz Sharif primo ministro: ISLAMABAD, 03 MAR - Shehbaz Sharif è stato eletto Primo Ministro del Pakistan dall'Assemblea nazionale a seguito delle ultime elezioni legislative, il cui risultato è stato violentemente contestato da ...ansa

Pakistan: seguaci di Khan disturbano prima seduta del Parlamento: ISLAMABAD, 01 MAR - La sessione inaugurale di oggi della neoeletta Assemblea nazionale Pakistana è stata disturbata dai deputati fedeli all'ex primo ministro Imran Khan, che continuano a contestare i ...messaggeroveneto.gelocal

Islamabad: partenza in salita per il nuovo parlamento: La nuova legislatura è quindi iniziata con una partenza in salita: il presidente del Pakistan, Arif Alvi ... l’egida del partito), è probabile che come premier verrà scelto Shehbaz Sharif, già primo ...asianews