Pagelle Verona Sassuolo | TOP e FLOP del match Serie A

(Di domenica 3 marzo 2024) Al Bentegodi, ilvalido per la giornata diA 2023/2024 tra: ledelI top ee i voti ai protagonisti delvalido per la giornata diA 2023/24:. TOP: Suslov: Matheus Henrique(4-2-3-1): Montipò 6; Tchatchoua 6.5, Dawidowicz 6, Coppola 6, Cabal 6; Duda 6, Serdar 6.5; Noslin 6.5, Suslov 7, Lazovic 5.5; Henry 5.5. All. Baroni 7. Sostituti: Magnani sv, Mitrovic 6, Vinagre sv, Bonazzoli 6, Swiderski 7(4-2-3-1): Consigli 6.5; Pedersen 6, Erlic 6, Ferrari 5.5, Doig 5.5; Boloca 6, Matheus Henrique 4.5; Berardi 6, Thorstvedt ...

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Bologna-Verona , match valevole per la ventiseiesima giornata della Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio ... (sportface)

Bologna- Verona : 2-0 Montipò 5.5: sul primo gol non può molto, poi blocca Ndoye sul finale del primo tempo ma non riesce a fermare Fr... (calciomercato)

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Verona-Sassuolo , match valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A ... (sportface)

Montipò 6,5: sempre pronto quando chiamato in causa. Unico neo della gara, un rinvio sbagliato che causa l'infortunio di Berardi. Tchatchoua 6:... (calciomercato)

Verona Sassuolo 1-0, i neroverdi precipitano: Baroni vince la sfida salvezza: Il Verona conquista la sfida salvezza grazie alla prima rete in Serie A di Swiderski. Nonostante il cambio sulla panchina, il Sassuolo non riesce più a vincere e perde anche un match. C’è un’altra ...milannews24

Verona-Sassuolo 1-0: video, gol e highlights: Colpo salvezza del Verona e duro colpo per il Sassuolo: Ballardini va ko all'esordio esattamente come Berardi, tornato in campo 47 giorni dopo l'ultima volta ma costretto al forfait dopo un'ora di ...sport.sky

SERIE A - Verona-Sassuolo 1-0: Swiderski nel finale, ma c'è una notizia peggiore per i neroverdi, il nuovo ko di Berardi: SERIE A - Va al Verona il lunch match-salvezza della 27a giornata del massimo campionato italiano. Al "Bentegodi" finisce 1-0 grazie al gol in contropiede di Karol Swiderski, al primo gol in Serie A.eurosport