Padovan | «Il Napoli ritrova la Juve nel suo momento migliore La Juve è malmessa»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 3 marzo 2024) Il giornalista Giancarlo Padova, ospite a Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni suldi Calzona e sulla partita di questa sera contro lantus. Ilnon vince 1-6 per caso, Calzona è un sarrista e uno spallettiano «Non si vince 1-6 per caso, ilsta assumendo le indicazioni di Calzona che è un sarrista e uno spallettiano. Affronta lain unin cui èdal punto di vista dei risultati e dal punto di vista dell’organico. Mancheranno Rabiot e McKennie, centrocampo molto rattoppato. Rientra Danilo ma sta così così. Ilse vincesse andrebbe a tre punti dalla Roma, pronta a saltare sul carro del quarto posto soprattutto in base al risultato di Bergamo. Il...