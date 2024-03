Ospiti Verissimo | puntata domenica 3 marzo 2024 | i postini di C’è posta per te e non solo

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 3 marzo 2024) Il fine settimana all’insegna del rotocalcocontinua con il secondo appuntamento di oggi,, dalle 16.30 su Canale 5 in compagnia di Silvia Toffanin. Dopo il primo appuntamento di ieri, chi saranno glidi questa? Ecco i protagonisti die le anticipazioni della nuovadiSilvia Toffanin darà il benvenuto nel suo studio a Michelle Hunziker, che dal 6sarà in onda in prima serata su Canale 5 con il programma “Michelle Impossible ' Friends”. Sarà proprio la showgirl e conduttrice ad aprire la carrellata didi ...