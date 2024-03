(Di domenica 3 marzo 2024) Unin pieno giorno, nel centro delle attività commerciali della città, in uno dei pochi parchi dove giocano i bambini, in mezzo allae al traffico del sabato...

Omicidio a Casarano, i testimoni: «Sono uscito, l'uomo era per terra. Sparare tra la gente Una follia»: Un Omicidio in pieno giorno, nel centro delle attività commerciali della città, in uno dei pochi parchi dove giocano i bambini, in mezzo alla gente e al traffico del sabato mattina. È terribile e ...quotidianodipuglia

Omicidio in Salento, forse la vittima conosceva il killer: Sul luogo dell'Omicidio sono intervenuti anche il magistrato di turno ... LECCE- Ha confessato in serata il killer di Antonio Amin Afendi , il 33 anne di Casarano assassinato questa mattina per strada ...ansa

