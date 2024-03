Omicidio a Casarano | i testimoni | «Sono uscito | l' uomo era per terra Sparare tra la gente? Una follia»

Un solo fermo dei pubblici ministeri Giovanna Cannalire della direzione Distrettuale Antimafia e Rosaria Petrolo della procura ordinaria di Lecce per ... (quotidianodipuglia)

Spara e uccide un uomo per le strade di Casarano poi, arrestato, confessa : i carabinieri cerca no un complice (notizie.virgilio)

Un Omicidio in pieno giorno, nel centro delle attività commerciali della città, in uno dei pochi parchi dove giocano i bambini, in mezzo alla gente e al ... (quotidianodipuglia)