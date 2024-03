NXT | Annunciato il primo match di Shawn Spears dopo il ritorno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 3 marzo 2024) Nell’ultimo episodio di NXT,ha fatto il suoin WWE lasciando di stucco gran parte dei fan ma anche molti addetti lavori., che a Orlando ha vissuto un periodo d’oro con il ring name di Tye Dillinger, ha deciso di tornare in WWEla sua esperienza in AEW, dove però non ha inciso come sperava. Tramite un post pubblicato su X (Twitter) la WWE hachecombatterà nel corso di NXT Roadblock, puntata speciale dello show giallo durante il quale ci saranno diversidi altro profilo. Nel video pubblicato dalla compagnia, intercettato dalle telecamere, l’ex Perfect 10 ha risposto a chi gli chiedeva perché abbia attaccato Ridge Holland alle spalle:“Mi piace Ridge Holland. Ma ha mentito a se stesso per ...