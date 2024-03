NWA | Annunciato il prossimo PPV Looks That Kill

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 3 marzo 2024) Dopo le registrazioni della scorsa notte, la National Wrestling Alliance di Billy Corgan ha reso noto un nuovo evento in PPV previsto per fine anno. Sembra strano, eppure la compagnia hacon così largo anticipo lo show “” nel Dothan Civic Center di Dothan, AL. Breaking: Due to the exceptional fans of Dothan, Alabama. The NWA will return Saturday December 14th for:THETickets on sale now! pic.twitter.com/sVn8XavUIn— NWA (@nwa) March 3, 2024