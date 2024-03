Nuovo vertice in Egitto con Qatar e Usa per una tregua Le condizioni di Hamas | Israele frena | nessun tavolo senza la lista degli ostaggi vivi

(Di domenica 3 marzo 2024) Proseguono i colloqui per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. I delegati di Stati Uniti,hanno raggiunto il Cairo per trattare unasulla Striscia prima del Ramadan, il mese in cui si pratica il digiuno, che inizia dal 10/11 marzo, scrive il Guardian. La prima ad arrivare è stata la rappresentanza statunitense, seguita da quella del. Entrambe sono state accompagnate nel segretissimo luogo dell’incontro. Secondo fonti bene informati, la delegazione di– composta da 3 leader – presenterà una risposta unitaria delle fazioni palestinesi riguardo ad una nuova formula per l’accordo di cessate il fuoco e di scambio traisraeliani e prigionieri palestinesi. Assenti ai colloqui i funzionari israeliani che, fa sapere la radio pubblica Kan, ...

Riunione a Roma per la situazione dei Campi Flegrei , il ministro Musumeci : "Soddisfatto di quanto fatto finora". prossimo appuntamento in Prefettura a ... (fanpage)

Galleria Umberto : dopo il vertice di ieri in Prefettura, non c'è la data per l? inizio dei lavori di ripristino della pavimentazione. La cabina di regia ... (ilmattino)

Bayern, Tuchel a rischio esonero: ci sarà contro la Lazio: Accuse del tecnico ai giocatori dopo il pari di Friburgo, l'atmosfera è tesa e la Bild getta ombre sulla sua presenza contro i biancocelesti ...corrieredellosport

G7, delegazione americana tra Brindisi e Bari per sopralluoghi: Una delegazione americana è in visita in queste ore in Puglia per alcuni sopralluoghi nell'area dove si terrà il G7, in programma dal 13 al 15 giugno prossimi a Borgo Egnazia a Fasano in provincia di ...ansa