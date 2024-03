Nuova sala multimediale al Museo della pesca

(Di domenica 3 marzo 2024) MAGIONE - Immergersi con tutti i sensi nel meraviglioso mondo lacustre grazie a nuove tecnologie che hanno consentito la realizzazione di unaall’interno dele del Lago Trasimeno di San Feliciano. Una soluzione di grande impatto emozionale, che spettacolarizza l’esperienza di visita permettendo di entrare all’interno di una narrazione audiovisiva coinvolgentedurata di circa 15 minuti e disponibile anche in inglese. Laè stata inaugurata ieri alla presenza di un numeroso pubblico e del sindaco Giacomo Chiodini, sindaco di Magione, Vanni Ruggeri, assessore alla cultura, urbanistica e fondi UE, Antonella Pinna, servizio valorizzazione risorse culturali. Musei, archivi e biblioteche ...

