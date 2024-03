Nuova rivolta al Cpr di Ponte Galeria | bomba carta dall’esterno e i migranti incendiano i materassi

(Di domenica 3 marzo 2024) Scene di guerriglia e l’ennesima inquietante alleanza trae attivisti di estrema sinistra, nel centro di permanenza per i rimpatri di, a Roma. Intorno alle 17.30 di oggi, nel corso di un sit-in organizzato all’esterno da alcuni attivisti di Huria (Human Rights Agenda) in solidarietà agli ospiti del Cpr, qualcuno dei partecipanti ha lanciato unache ha provocato un incendio di sterpaglie nelle vie limitrofe. Nel contempo, gli ospiti del centro hanno dato fuoco ai. Sul posto i poliziotti e i vigili del fuoco che hanno riportato alla normalità la situazione. Non risultano per ora feriti. L’intervista. Montaruli: “A Torino da anni impera la violenza antagonista, e il sindaco Pd è complice” Proprio nel Cpr di...

Mosca vuole neutralizzare Kiev: la Transnistria sarà la Nuova Ucraina e l’Ucraina finirà come la Georgia: Questo comporterebbe una Nuova grande mobilitazione in Russia ... riportandola di fatto alla condizione precedente alla svolta filo-europea della rivolta di Piazza Maidan. In questo modo Putin avrebbe ...quifinanza

Cartoon Movie, l’Europa ha un futuro animato. La Nuova sfida di Alessandro Rak: La rassegna sui progetti dei film d’animazione si tiene a Bordeaux dal 5 al 7 marzo. Dalla sua nascita, nel 1999, ben 458 film animati hanno trovato finanziamenti grazie al Cartoon Movie con un budget ...quotidiano

Stellantis, Mirafiori in rivolta: operai e indotto in sciopero: A Torino protestano contro Stellantis con una Nuova iniziativa: non capitava più da 15 anni che venisse presa una decisione tanto drastica A 15 anni dall’ultima volta, la Torino automobilistica si ...motorisumotori