Notte di follia Cinese scappa dai vigili danneggia quattro auto e ferisce tre persone

(Di domenica 3 marzo 2024) Era arrivato in città per partecipare a Key Energy, il grande salone dell’industria energetica in corso alla Fiera. Un cittadinodi 35 anni ha seminato il caos nelle strade di Rimini ed è stato arrestato con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale, dopo essere stato protagonista di un rocambolesco inseguimento tra i viali Regina Elena e Regina Margherita, culminato dopo circa tre chilometri quando il suo fuoristrada si è andato a sfracellare contro l’ingresso dell’i-Suite hotel,ndo pesantemente la vetrata.di ordinariaa Rimini, con trefinite in pronto soccorso, ma solo per miracolo non ci èto il morto. L’allarme scatta attorno alle 2. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria della polizia locale, impegnati ...