Nordio | “Il rientro in Italia di Chico Forti è merito di Giorgia Meloni”

(Di domenica 3 marzo 2024) ROMA – “Ilindiè un importante ed atteso traguardo raggiunto grazie all’autorevole impegno in prima persona del Presidente. I miei uffici lavoreranno per ottemperare, nel più breve tempo possibile, a tutti i passaggi tecnici necessari di competenza del Ministero della Giustizia e di cui avevo parlato con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Elezioni politiche le ultime notizie di oggi Silvio Berlusconi assolto nel processo Ruby ter Approvato il Dl lavoro,: “Il governo festeggia con i fatti” Approvata dal Parlamento la Legge di Bilancio,: “E ora avanti con determinazione” Regionali Sardegna: Salvini, “Il ...

Non può essere certamente qualche settimana in più a togliere il sonno a Chico Forti nell'attesa del rientro in Italia . Un rientro atteso da 25 anni, giorno ... (ilgiornaleditalia)

Non può essere certamente qualche settimana in più a togliere il sonno a Chico Forti nell'attesa del rientro in Italia . Un rientro atteso da 25 anni, giorno ... (ilgiornaleditalia)

Chico Forti dall'ergastolo (negli Usa) alla libertà vigilata (in Italia): ecco la norma dei «3 mesi l'anno per buona condotta»: Ma per il rientro in Italia serviranno settimane ... Il ministro della Giustizia Nordio ieri ha auspicato che «tutti i passaggi, quelli che chiamano in causa tra l'altro le autorità giudiziarie, si ...ilmessaggero

Sentenza Forti sarà trasmessa a Corte d’Appello Trento: NordEst – Sarà la Corte d’Appello di Trento a dover riconoscere la sentenza emessa negli Stati Uniti nei confronti di Chico Forti per poi metterla in esecuzione. Questo passaggio sarà necessario affin ...lavocedelnordest.eu

Quando tornerà Chico Forti in Italia Tutte le tappe dell'iter burocratico: Chi invece si è sbilanciato è stato il ministro della Giustizia Nordio, che ha ipotizzato il rientro possa avvenire in un paio di mesi. Ma quali sono i passaggi necessari a completare l'iterrainews