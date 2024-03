Non pagava il materiale edile Giovane arrestato dai carabinieri

(Di domenica 3 marzo 2024) MASSAun 37enne in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. Nei giorni scorsi idel comando provinciale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Massa, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 37enne italiano residente nel viareggino, il quale è stato indagato per i reati di furto aggravato e truffa. Il provvedimento scaturisce dall’indagine condotta nei mesi scorsi daidel Nucleo investigativo del comando provincialedi Massa che ha consentito di individuare il soggetto sopra indicato, già noto alle forze dell’ordine, quale possibile autore di furti e truffe ai danni di alcune rivendite di materiali per l’edilizia. Secondo quanto ricostruito dagli ...

"Quel giorno mio marito si è alzato come faceva sempre, intorno alle 5 e mezza, ha preso il caffè, si è preparato per andare a lavorare, mi ha salutata e ... (today)

Scuola, ecco perché quelle classi separate per stranieri non sono di destra: Quindi. Tornando alle “classi separate di potenziamento per alunni stranieri” proposte dal ministro Valditara fra cori di sdegno da sinistra. Ha detto, il ministro dell’Istruzione e sì, del Merito: ...repubblica

Pavia, la mafia ha il colletto bianco: "Appalti osservati speciali": Pavia – “Non commette più delitti efferati, non fa saltare i negozi se non viene pagato il pizzo, ma la mafia non è scomparsa. E che cosa fanno i mafiosi al nord Fanno gli imprenditori". La ...ilgiorno

Moreschi, sale la tensione sul pagamento degli stipendi: Operai pronti a un presidio all’interno dello stabilimento se non verrà pagato lo stipendio di gennaio. Si inasprisce lo scontro tra la proprietà e i 59 operai del reparto produzione del ...laprovinciapavese.gelocal