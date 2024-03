“Non li sopporto più” | Varrese dà ragione a Beatrice | cosa sta succedendo al GF

(Di domenica 3 marzo 2024) Massimilianonon “sopporta” più i giovani del Grande Fratello. Ad attirare l’attenzione dell’attore, in particolare, la coppia formata da Letizia Petris e Paolo Masella. “Non lipiù”,dàPaolo Masella ha detto ache nella vita bisogna saper perdere. Massimiliano, per tutta risposta, ha replicato stizzito: ' Non esageriamo sempre Paolo, fatti una risata ogni tanto. Quanto sei pesante' . Letizia si è introdotta nella conversazione dopo la precedente litigata: ' La confidenza ok, ma il rispetto…' . Maha aggiunto ancora: ' Giocate da soli, esagerate sempre. Menomale che avevamo fatto pace Letizia' . ' Max, hanno fatto una battuta, sei tu che non te la devi prendere sul personale. Sei permaloso' , ha commentato ...

Il rcker sui social: “Facile scrivere oggi Free Palestine, non devo dimostrare di essere coi più deboli perché lo sono sempre stato” (bologna.repubblica)

“Riportatemi in carcere, io e mia madre non andiamo proprio d’accordo, non ci posso stare”. È la vicenda grottesca che arriva da Pozzuoli, in provincia di ... (thesocialpost)

Nuove tensioni, nella casa del Grande Fratello, tra Massimiliano Varrese e i giovani inquilini , in particolare Paolo Masella e Letizia Petris. "Esagerate ... (fanpage)

Grande Fratello, Varrese spiazza su Beatrice e sbotta: "Non vi sopporto più": Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.03.38 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie" ...torresette.news

Basta un gioco del Grande Fratello per mandare in tilt il gruppo: è Varrese contro i giovani: Si litiga nella casa del Grande Fratello anche dopo un gioco: Massimiliano Varrese non sopporta più i giovani, ecco che cosa è successo ...ultimenotizieflash

C’è Posta per Te, le pagelle: Cuccarini radioso mistero (voto 8), Caiazzo retorico (voto 5): Caiazzo si innesta in questo quadro famigliare con un discorsetto che, premette, “non vuole essere retorico perché non sopporto le frasi fatte”. Purtroppo, però, forse inevitabilmente, ci cade dentro ...corriere