Non è un aspetto trascurabile | FdI vigila sui voti in Sardegna | il dettaglio che può ribaltare tutto

(Di domenica 3 marzo 2024) Il voto inresta in bilico. Se da un lato il centrosinistra ha fatto festa senza attendere il risultato finale del voto, dall'altro lato il centrodestra attende il verdetto e poi valuterà il da farsi. Ma una cosa è certa: il vantaggio si sta assottigliando e sarà proprio il margine finale a decidere quale sarà la prossima mossa sullo scacchiere sardo. Infatti Fdi baserà la scelta del riconteggio proprio sulla forchetta di distacco tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu. E Salvatore Deidda, 47 anni, cagliaritano, deputato di Fratelli d'Italia alla seconda legislatura, in un'intervista al Corriere fa il punto su quanto sta accadendo e su che aria tira tra le mura di Fratelli d'Italia: "Con Paolo Truzzu vogliamo semplicemente rilanciare la nostra sfida. Malgrado la sconfitta, per ora, nessuno si ritira. Non mi illudo. In base ai dati disponibili fino ad oggi non è ...