Neve in Valle d’Aosta | una valanga ostruisce l’imbocco della galleria | isolata Gressoney Le immagini dal drone

(Di domenica 3 marzo 2024)dal pomeriggio di domenica 3 marzo dopo che unaè scesa lungo la strada regionale 44 all’altezza del comune di Gaby, in provincia di Aosta. La massa diè giunta fino alla sede stradale e ha completamente ostruito. “Non ci sono persone coinvolte”, dice il sindaco di Gaby, Francesco Valerio. Sulla zona nevica in modo eccezionale. “La perturbazione continua e si sta intensificando. La situazione è sotto controllo, monitorata con la commissione locale valanghe. Stiamo valutando precauzionalmente se chiudere dei trattistrada regionale”, spiega il sindaco di-Saint-Jean, Mattia Alliod. Si tratta dimolto pesante e bagnata. Le temperature intanto ...

Il Soccorso Alpino di Bergamo è stato chiamato per due interventi in Val Brembana nella mattinata di domenica (17 dicembre. Intorno alle 10 le squadre di ... (bergamonews)

AGI - 'caldo' con temperature sopra lo zero fino a poco più di 1.000 metri e freddo con forte vento a quote più alte. A due giorni dal Natale - 'Weihnachten' ... (agi)

È ormai superiore al metro l’ accumulo di Neve al suolo in Val Ferret , vicino Courmayeur. Le ruspe lavorano instancabilmente per assicurare la percorribilità ... (ilfattoquotidiano)

Maltempo, un'altra settimana di piogge | Allerta tra Liguria e Piemonte per Neve e frane: Neve e pericolo valanghe: chiusa la strada per Cogne A causa del pericolo valanghe e delle intense nevicate delle ultime ore, sono state chiuse alcune strade in Valle d'Aosta. Il sindaco di Aymavilles ...tgcom24.mediaset

Neve e pericolo valanghe in Val d'Aosta, chiusa la strada per Cogne. Chiusi comprensori sciistici: A causa del pericolo valanghe e delle intense nevicate delle ultime ore, sono state chiuse alcune strade in Valle d'Aosta. Il sindaco di Aymavilles, in accordo con il primo cittadino di Cogne, ...ilmessaggero

Groscavallo, escursionisti bloccati dalla Neve dopo aver dormito in una baita: non sono riusciti a tornare a Valle in autonomia. Hanno quindi chiamato il NUE 112 che ha attivato i soccorsi. Una prima squadra composta da due tecnici del Sasp è partita con sci e pelli di foca per ...torinoggi