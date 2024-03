Neonato portato via dall’ospedale | caccia alla madre in provincia di Grosseto

(Di domenica 3 marzo 2024) Pisa, 3 marzo 2024 – Un’intera città con il fiato sospeso per quel fagottino che ancora non si trova. In ansia anche il personale dellalogia dove il piccino era in osservazione. Il bimbo, nato il 21 febbraio scorso con qualche problema di salute legatosituazione di disagio dellain gravidanza, ha bisogno di cure. Con le giuste attenzioni, infatti, ha buone possibilità di vivere in salute. Ed è proprio quello, la sua salute, l’obiettivo principale di chi lo sta cercando, i carabinieri. Larisulterebbe fuori Pisa. Gli uomini dell’Arma sono stati chiamati il giorno stesso dell’allontanamento del bimbo, il 28 febbraio. Quando il padre lo ha preso dsub intensiva, dove si trovava a una settimana dnascita proprio perché i medici potessero monitorarlo, e lo ...

