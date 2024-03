Nek | “Ai giovani dico che | come mi ha insegnato Lucio Dalla | in questo mestiere si soffre e s’impara l’umiltà”

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Modena, 3 marzo 2024 - Protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con l’amico e collega Renga, Nek torna a raccontarsi nel salotto televisivo di Francesca Fialdini a "Da Noi a Ruota Libera". Il cantante sassuolese (che si è esibito al Carani per la riapertura) non può non commentare la kermesse canora che ha tenuto incollata l'Italia in Tv. "Il festival è sempre un’esperienza molto forte, a qualsiasi età: prima di scendere quella scala sembravamo due bambini! - dice riferendosi anche a Renga - È stato il festival dei, ma anche noi se vogliamo, in trincea ci sappiamo ancora stare e abbiamo messo in campo l’artiglieria pesante!". E sulla fragilità delle nuove leve,Sangiovanni e Mr. Rain, Nek commenta: "Neiho percepito molta preoccupazione e competizione con sé stessi al Festival. Io ho sofferto ...