Negoziati sugli ostaggi  al Cairo | Israele non manda  la delegazione

Le discussioni su un accordo per la liberazioni degli ostaggi di Hamas a Gaza " procedono bene ". Lo ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale americana, ... (quotidiano)

Media: "Hamas non consegna la lista di ostaggi, Israele non partecipa ai Negoziati". LIVE: Rappresentanti di Hamas, del Qatar e degli Stati Uniti si trovano già al Cairo per negoziare su tregua e rilascio ostaggi ... sara' in Turchia la prossima settimana per colloqui sulla guerra a Gaza e ...tg24.sky

Papa “Continuino i Negoziati per cessate il fuoco a Gaza”: Gaza, il Papa: "Fermatevi e continuate i Negoziati sugli ostaggi" Forte appello di papa Francesco all'Angelus sul tema del disarmo. "Quante risorse vengono sprecate per le spese militari, anche a caus ...informazione

Gaza, il Papa: "Fermatevi e continuate i Negoziati sugli ostaggi": Forte appello di papa Francesco all'Angelus sul tema del disarmo. "Quante risorse vengono sprecate per le spese militari, anche a causa della situazione attuale continuano ad aumentare. Auspico ...notizie.tiscali