Negoziati sugli ostaggi al Cairo | Israele non manda la delegazione Il Papa | “Così si pensa di raggiungere la pace?” Usa | aiuti su Gaza

Le discussioni su un accordo per la liberazioni degli ostaggi di Hamas a Gaza " procedono bene ". Lo ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale americana, ... (quotidiano)

Papa “Continuino i Negoziati per cessate il fuoco a Gaza”: Gaza, il Papa: "Fermatevi e continuate i Negoziati sugli ostaggi" Forte appello di papa Francesco all'Angelus sul tema del disarmo. "Quante risorse vengono sprecate per le spese militari, anche a caus ...informazione

Gaza, il Papa: "Fermatevi e continuate i Negoziati sugli ostaggi": Forte appello di papa Francesco all'Angelus sul tema del disarmo. "Quante risorse vengono sprecate per le spese militari, anche a causa della situazione attuale continuano ad aumentare. Auspico ...notizie.tiscali

Gaza, al Cairo si tratta sulla tregua. Israele gela: "Non mandiamo la nostra delegazione": I negoziatori dello Stato ebraico non tratteranno finché Hamas non consegnerà a Tel Aviv l'elenco dei prigionieri israeliani ancora in vita. Diniego di Hamas: "Nessuna informazione fino all'entrata in ...msn