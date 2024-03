NBA | LeBron sempre più storico | l' unico oltre 40000 punti Tutte le gare della notte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Milano, 3 marzo 2024 - Il resoconto di questaNBA parte necessariamente dalla California, Los Angeles. Alla Crypto.com Arena arrivano i Denver Nuggets campioni in carica che, alla fine dei 48 minuti, si impongono sui Lakers, ma la notizia è un'altra: grazie ai 26realizzati,James è diventato il primo giocatore dia scollinare quota 40 milarealizzati in carriera. Il momento decisivo è stato in apertura di secondo quarto, quando il Re è andato in penetrazione contro Michael Porter Jr e ha appoggiato a tabellone di mano sinistra con il ferro che ha accolto il canestrostoria. In quel momento la partita si è momentaneamente interrotta (è stato fischiato timeout poco dopo, durato un po' più del solito) per celebrare un altro, l'ennesimo, traguardo di ...