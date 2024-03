NBA | LeBron James è il primo di sempre a segnare 40 000 punti | il canestro che l’ha consegnato alla storia VIDEO

(Di domenica 3 marzo 2024) Los Angeles Lakers-Denver Nuggets, inizio di secondo quarto.porta p, si libera di un avversario e appoggia ail +7 per la sua squadra. Boato della Crypto.com Arena di Los Angeles, è stata appena scritta la. Il ‘Re’ è infatti ilgiocatore diin NBA a40.000. I Lakers perderanno poi la partita, ma conta relativamente: all’età di 39 anni,continua a stabilire nuovi primati e a regalare spettacolo. Di seguito ildelche hail talento di Akronscores the bucket to ...

