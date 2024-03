NBA | Lakers ko ma LeBron James ne fa 40 000 Houston batte Phoenix | ok Miami

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Sono cinque le partite NBA di una notte che rimarrà storica. Allo Staples Center di Los Angeles il proscenio è tutto per, che nel finale del secondo quarto raggiunge quota 40.000 punti in carriera, il primo a riuscirci. Alla fine per lui sono 26, ma non basta contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic, che con 35 punti, 10 rimbalzi e 7 assist guida i suoi al successo per 114-124 sui. Un traguardo comunque eccezionale per il trentanovenne di Akron, Ohio, che sottolinea la sua straordinaria longevità. Con la voglia di non fermarsi ancora: il suo record di miglior realizzatore della storia dell’NBA è destinato a lievitare, e chissà quanto ci vorrà per raggiungerlo. Semmai qualcuno ci riuscirà. Sorprendente ko deiSuns fra le mura amiche, con gliRockets che riescono ad ...