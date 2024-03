(Di domenica 3 marzo 2024)è diventato il40.000in carrieraregular season Nba . La star dei Lakers ha raggiunto il traguardo durante una partita a Los Angeles contro i campioni in carica dei Denver Nuggets.

Nba ai piedi di Lebron James, sbriciolato un altro record: primo cestista nella storia a segnare 40mila punti!: LeBron James è diventato il primo cestista a segnare 40.000 punti in carriera nella regular season Nba. La star dei Lakers ha raggiunto il traguardo durante una partita a Los Angeles contro i campioni ...gazzettadelsud

Nba: Oklahoma cade contro gli Spurs, Denver sconfigge Miami: I Thunder mancano l'aggancio in vetta a Minnesota: Wembanyama è il migliore nel 132-118 di San Antonio. Michael Porter Jr. trascina i Nuggets, ...sportmediaset.mediaset

NBA Freestyle | Strus come Miller e McGrady: fa la storia con 15 punti in meno di 4 minuti: Ha fisico, un gran rilascio della sfera, ed è molto bravo a posizionare velocemente i piedi per prepararsi al tiro ... Chet Holmgren è destinato a diventare uno dei migliori difensori della NBA. Nel ...ilfattoquotidiano