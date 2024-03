NBA 2023 2024 | LeBron James fa la storia | ma i Lakers perdono contro Denver Ok Heat e Nets

(Di domenica 3 marzo 2024) Nella notte italiana è stata scritta ladella NBA. Con i 26 punti segnati nel match tra Los AngelesNuggets,è diventato infatti il primo cestista dellaa raggiungere (e, nella stessa serata, superare) quota 40.000 punti. Staccato ulteriormente Kareem Abdul Jabbar, secondo in questa graduatoria con 38.387 punti. Nonostante una prestazione da applausi, condita anche da 4 rimbalzi e 9 assist, isono stati sconfitti dai campioni in carica, guidati dal solito Nikola Jokic. Davanti agli occhi del connazionale Novak Djokovic, che si trova in California perché tra pochi giorni inizierà il torneo di tennis di Indian Wells, il ‘Joker’ ha messo a referto una doppia doppia da 35 punti e 10 rimbalzi, portando i Nuggets alla sesta ...

Un altro traguardo per LeBron James: supera il muro dei 40mila punti in carriera, primo a riuscirci. La Top 10 All-Time: BASKET, NBA - Con i 26 segnati nella gara persa in casa dai Lakers contro i Denver Nuggets, LeBron James diventa il primo di sempre a superare il muro dei 40.000 punti in carriera in regular season, ...eurosport