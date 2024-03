Navalny | la fila a Mosca davanti alla sua tomba | altro schiaffo a Putin

(Di domenica 3 marzo 2024) Una lunghissimadi persone ha sfidato le autorità russe portando fiori sulladi Alexejal cimitero Borisovskoye di, dove il leader dell'opposizione a Vladimirè stato sepolto venerdì 1° marzo.è stato seppellito dopo una breve cerimonia russo-ortodossa, con grandi folle in attesa fuori dchiesa e poi affluitefresca con fiori. A 48 di distanza dtumulazione, non si ferma la visitadi, sebbene la comunità internazionale sia certa che la polizia russa, prima o poi, interverrà identificando i partecipanti al funerale e chiunque abbia urlato slogan controe a favore di ...

C’è chi ha provato comunque a ricordare in Russia la morte del dissidente russo Alexei Navalny , avvenuta oggi – venerdì 16 febbraio – nella colonia penale ... (open.online)

In un video pubblicato dal sito bielorusso d’opposizione Nexta una folla di persone è in attesa a Mosca davanti alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio ... (open.online)

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Le autorità russe non mi hanno permesso di essere presente oggi ai funerali di Navalny . Ma la fila di migliaia di persone che ... (liberoquotidiano)

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – ?Le autorità russe non mi hanno permesso di essere presente oggi ai funerali di Navalny . Ma la fila di migliaia di persone che ... (calcioweb.eu)

Tg Meteo Regionale Trentino Alto Adige: Le previsioni per la mattina e il pomeriggio. Una lunga fila di persone aspetta di rendere omaggio alla tomba di Navalny a Mosca Le foto di Jennifer Lopez con i figli gemelli che oggi hanno 16 anni ...msn

Continua il pellegrinaggio alla tomba di Alexei Navalny: Il pellegrinaggio continua. Per il terzo giorno consecutivo, russi compostamente in fila per rendere omaggio alla tomba di Alexei Navalny, al cimitero moscovita di Borisov, il quartiere che fu del ...globalist

Una lunga fila di persone aspetta di rendere omaggio alla tomba di Navalny a Mosca: (LaPresse) Una lunghissima fila di persone ha sfidato le autorità russe portando fiori sulla tomba di Aleksej Navalny al cimitero Borisovskoye di Mosca, dove il leader dell'opposizione a Vladimir Puti ...video.corriere