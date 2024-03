Navalny | centinaia di persone in fila per entrare al cimitero Borisovsky e rendere omaggio al dissidente russo

Le notizie sulla guerra in Ucraina di venerdì 1 marzo in diretta. Pentagono: «Se l’ Ucraina perderà la guerra , la Nato dovrà combattere contro la Russia » (corriere)

Tra impressionanti misure di sicurezza sono cominciati i funerali di Alexey Navalny, il dissidente russo morto diversi giorni fa in un carcere in ... (panorama)

Continua il pellegrinaggio alla tomba di Alexei Navalny: Persone di tutte le età, fiori in mano, in fila per raggiungere la tomba di Navalny, coperta da una montagna di fiori, di biglietti, di piccole cose che facciano sentire l’affetto dei russi, la ...globalist

Navalny, la coda interminabile per entrare al cimitero Borisovsky: La gente fa la fila per visitare il cimitero di Borisovo, nella zona sud di Mosca, due giorni dopo la sepoltura del defunto leader ...notizie.tiscali

Per i fan di Putin in Occidente è più facile prendersela con i "media sponsorizzati" che riconoscere di aver torto: E di quali reati, se non di essere un oppositore di Putin, sarebbe stato colpevole Navalny E chi ha fatto arrestare anche il suo avvocato e le centinaia di russi scesi in piazza per protestare dopo ...ilgazzettino