Nato-Svezia | nella base davanti Kaliningrad | “Livello di rischio alto”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 3 marzo 2024) Blekinge (), 3 mar. (askanews) – La bandiera dellacon la rosa dei venti bianca su sfondo blu è già pronta. “Pensavamo di issarla in questi giorni, invece dobbiamo attendere ancora un po’, ma oramai ci siamo”, dicono dallaaerea militare di Ronneby,contea di Blekinge, nel sud della. E in effetti l’attesa è alta. I militari si preparano a ritmo serrato, gli addestramenti sono all’ordine del giorno. I piloti delladi Ronneby, tra i più preparati, si trovano ora in Lettonia per partecipare all’esercitazione dell’Alleanza Atlantica Steadfast Defender, la più grande esercitazione mai vista dellacon 90mila uomini provenienti da 31 alleati. “Questa di Blekinge è la sede di uno dei cinque stormi aerei della, ...