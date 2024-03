Nati e morti a Gaza durante la guerra | la tragica vita dei gemellini Wissam e Naeem

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 3 marzo 2024) In una notte di orrore vicino Rafah, nella Striscia di, una famiglia è stata distrutta sotto il fragore delle bombe. IAbu Anza,appena quattro mesi fa in pieno conflitto, sono stati uccisi insieme alla maggior parte dei loro familiari. Il quotidiano internazionale arabo Asharq al Awsat riporta la dolorosa cronaca del loro funerale, un momento di lutto intenso catturato anche dalle agenzie fotografiche internazionali che mostrano i piccoli, insieme ad altri dodici parenti, avvolti in sacchi neri prima della sepoltura. Questa tragedia, avvenuta sotto un bombardamento israeliano che ha colpito una casa a est di Rafah, sottolinea l’inesorabile dolore della. Rania Abu Anza, madre dei bambini e vedova, ha perso nel raid non solo i suoi figli ma ...