Nasce la nuova Casa Famiglia | ospiterà 12 ragazzini in difficoltà

(Di domenica 3 marzo 2024)a Treviglio, nel segno della memoria di monsignor Ambrogio Portaluppi – insigne sacerdote morto cent’anni fa, autore di iniziative sociali tuttora operative – unacomunità per minori abbandonati o in. Sarà "una comunità nella comunità", precisa monsignor Norberto Donghi quale presidente della Fondazione Portaluppi. In via Casnida si lavora alla realizzazione della ““, pronta a settembre, quandofino a 12 ragazzi residenti nei 18 comuni facenti parte dell’Ambito di Treviglio. La spesa è di 450mila euro, parzialmente coperti da un bando della Fondazione Cariplo e dall’impegno generoso della ditta Stucchi di Pagazzano, che ha donato 170mila euro. Monsignor Donghi ricorda: "Come comunità cristiana siamo chiamati ad avere attenzione per ...