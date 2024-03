Napoli | silenzio stampa della squadra nella sfida con la Juve?

(Di domenica 3 marzo 2024) Ilha deciso non mandare nessun tesserato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio contro laIlha deciso, prima del calcio d’iniziopartita con la, di non rilasciare dichiarazioni nel pre partita. Come riportato da DAZN, la società ha fatto sapere di non voler mandare nessun tesserato a parlare con i media. Non è ancora certo che ildurerà anche nel post partita.

