Napoli-Juventus | Vlahovic ammonito | era diffidato | salterà l’Atalanta

(Di domenica 3 marzo 2024) Subito un cartellino giallo in, ed è pesante, perché è sventolato all’indirizzo di Dusan, che erae dunqueper squalifica la sfida delicata e importante contro. L’arbitro Mariani ha spiegato il cartellino giallo, per un fallo assolutamente normale e non necessariamente da ammonizione, segnalando i tre falli subiti in poco tempo da Kvaratskhelia, era però il primo commesso dal serbo che per squalifica non ci sarà contro gli orobici. SportFace.