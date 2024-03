Napoli-Juventus | Serie A | big-match | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Il 6-1 rifilato a domicilio al Sassuolo quattro giorni fa ha rilanciato il morale e le ambizioni dei partenopei, che oggi al Maradona sperano di superare con successo la prova del nove e recuperare punti sulla zona Champions. A far visita ai campani, i bianconeri di Max Allegri, tornati a vincere dopo il momento no e in cerca di conferme per mantenere saldo il proprio secondo posto. Il fischio d’inizio a, valevole per la 27esima giornata diA, è in programma alle ore 20:45 di questa sera. Il momento delle due squadre Che la cura Calzona abbia già dato i suoi frutti è presto per dirlo, ma in settimana dei miglioramenti si sono visti. Il 6-1 inflitto al Sassuolo, seppur allo sbando, ha fatto tornare alla mente ildella scorsa stagione e riportato il sorriso sui volti di tifosi stanchi ...