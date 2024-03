Napoli-Juventus | programma e telecronisti Dazn Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Ile isudi, match valido per la ventisettesima giornata di. Lo scorso anno in palio c’era il primo posto e ci fu quel roboante 5-1 per gli azzurri, che però adesso sono fuori dalle zone europee nonostante lo scudetto sul petto e devono risalire la china disperatamente, ma i bianconeri cercano un successo per blindare il piazzamento. Champions. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di domenica 3 marzo.sarà visibile sucon la telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. SportFace.