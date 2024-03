Napoli-Juventus | novità sui biglietti | succederà al ‘Maradona’

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 3 marzo 2024) Il Maradona ospiterà questa sera, big match della ventisettesima giornata di Serie A: le ultime news suiGara attesissima in città. I tifosi delsono curiosi di vedere quale piega prenderà la stagione del club partenopeo dopo la goleada di Reggio Emilia. Un 1-6 che ha restituito speranze ai tifosi, che ora credono un po’ in più nell’impresa qualificazione alla prossima Champions. Stasera al Maradona c’è ladi Allegri, che invece occupa stabilmente la seconda posizione in campionato. Il tecnico toscano vuole vincere, le motivazioni sono molteplici, come ribadito da lui stesso in conferenza stampa. Basti pensare che lanon vince ada cinque anni ormai, Allegri vuole sfatare il tabù. I bianconeri però non ...