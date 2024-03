Napoli-Juventus nel giorno…

(Di domenica 3 marzo 2024) Quando si avvicinaè facile (ri)pensare a quel calcio di punizione del ‘Pibe de oro’. Quante volte è stato visto e rivisto sul web. E forse era un segno del destino che quel pallone a Diego dovesse appoggiarglierlo un giocatore che tanto ha battagliato con la, alla quale riuscì a sottrarre uno scudetto. Nel suo primo libro ‘Il Toro non puo’ perdere’, Eraldo Pecci non si rivolge solo al mondo granata, ma racconta anche le esperienze con Bologna, Fiorentina e. E nel leggere quel volume pubblicato nel 2013 fa un certo effetto comprendere l’umiltà di alcune bandiere come lo stesso Maradona che non fecero mai pesare la loro grandezza verso gli altri compagni di squadra. Ma soprattutto verso la persona. Quando al’Eraldo… Nell’unica stagione al ...

Napoli-Juventus, la grande occasione di Carlos Alcaraz: Complici le pesanti assenze di McKennie e, soprattutto, Rabiot, Allegri, nella delicatissima sfida al Maradona contro il Napoli, sarà obbligato a rivoluzionare il suo centrocampo titolare. L'idea è ...msn

CorSport - Due novità ed un ballottaggio in extremis: le scelte di Calzona per Napoli-Juventus: Napoli - Due novità ed un ballottaggio per Francesco Calzona che ha praticamente deciso quale formazione mandare in campo questa sera al Maradona contro la Juventus. Per gli azzurri è una gara molto ...msn

Rassegna stampa – Stasera Napoli-Juve: pressione al Max: A lato: "Napoli-Juve, rebus Max". E sul futuro dell'allenatore bianconero ... Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con ...juvenews.eu