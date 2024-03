Napoli-Juventus | le voci dei tifosi al Maradona | «Siamo forti! Vinciamo 2-0»

(Di domenica 3 marzo 2024) Per ildi Fracesco Calzona, il treno per l'Europa passa inevitabilmente per la gara di questa sera: algli azzurri -delle sei reti rifilate al Sassuolo mercoledì-...

In occasione della sfida tra Napoli e Juventus lo Stadio Diego Armando Maradona ha registra to il sold out. Lo Stadio Diego Armando Maradona ha ... (forzazzurri)

Allegri vince all'ippica: la sua cavalla vittoriosa all'esordio prima di Napoli-Juve: A poche ore dal calcio d’inizio di Napoli-Juventus, partita delicata che potrebbe decidere molto della stagione delle due contendenti, Massimiliano Allegri porta a casa un primo importante successo.tuttonapoli

LIVE - Napoli-Juventus, Europa ancora possibile! Attesa per le formazioni: Napoli-Juventus, 27° giornata di Serie A: diretta live su AreaNapoli.it, con formazioni e risultato aggiornato in tempo reale. Napoli-Juventus, diretta live della gara valida per il posticipo della ...areanapoli

Napoli-Juventus non si è ancora giocata ma già una vittoria per Allegri, merito dell'...ippica: Mancano poche ore al calcio d'inizio della gara tra Napoli e Juventus in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Maradona del capoluogo campano. Per Massimiliano Allegri però già una vittoria.ilbianconero