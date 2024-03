Napoli-Juventus | infortunio Rrahmani | entra Ostigard

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) Tegola in casacontro la. C’è unoccorso ad Amir, che è costretto a uscire al minuto 65 per un problema all’inguine. Il cle kosovaro è rimasto a lungo a terra, poi l’arbitro ha fermato il gioco ed è stato possibile effettuare la sostituzione dopo le cure del caso che non hanno lasciato scampo a Calzona. Il difensore viene sostituito dae c’è preoccupazione in vista del Barcellona tra dieci giorni. SportFace.