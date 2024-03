Napoli – Juventus | il ritorno di Giuntoli al Maradona

(Di domenica 3 marzo 2024)sarà la sfida delle 20.45 al. Sfida che ha tanti motivi di interesse. Quelli più importanti riguardano la classifica. Ilvuole trovare continuità di risultati perchè deve solo vincere se vuole ancora sperare di agganciare il treno Champions. La, dal suo canto, vuole tenere a distanza il Milan che ha vinto contro la Lazio all’Olimpico. I bianconeri vorrebbero anche vendicare il pesante 5-1 subito lo scorso anno da Osimhen e compagni a Fuorigrotta. Poi i motivi che vanno anche un po’al di fuori del campo in sé. De Laurentiis che ha minacciato di adire le vie legali nel caso fosse la Juve a dover accedere al Mondiale per Club del 2025. Il presidente dei partenopei, poi, più volte ha punzecchiato il ds bianconero. Proprio sul ds toscano ...

